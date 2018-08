UFFICIALE: Las Palmas, dalla Real Sociedad arriva De la Bella

ESCLUSIVA TMW - Gervinho, l’intermediario: “Parma squadra ideale, come casa”

“Gervinho aveva voglia di avvicinarsi in previsione della Coppa d’Africa, con lui ho un ottimo rapporto da tempo e il Parma è la destinazione più appropriata per fare bene”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’intermediario Pino Calabria, autore del trasferimento di Gervinho al...