Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Las Palmas rende noto l'acquisto di Jean-Armand Drolé in prestito dall'Antalyaspor. Ivoriano, 27 anni, l'attaccante è cresciuto calcisticamente in Italia e ha fatto il suo esordio fra i professionisti con la maglia del Perugia (30 presenze in Serie B fra il 2015 e il 2017).

El extremo Jean Armel Drolé llega cedido del @Antalyaspor. https://t.co/UaptY0t32m pic.twitter.com/g88scCt3N4 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) July 25, 2019