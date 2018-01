UFFICIALE: Las Palmas, preso l’ex Palermo Aguirregaray

© foto di Alberto Fornasari

Matías Aguirregaray torna in Europa. Il difensore ex Palermo giocherà in Spagna, dove il Las Palmas ha ufficializzato il suo ingaggio in prestito fino al prossimo 30 giugno, conservando però la possibilità di esercitare il riscatto durante l'estate. Il classe ’89 arriva dai messicani del Club Tijuana.