UFFICIALE: Leeds, Heckingbottom è il nuovo allenatore

Paul Heckingbottom è il nuovo allenatore del Leeds (era alla guida del Barnsley). Il 40enne ha firmato fino al 2019 e succede a Thomas Christiansen, che ha lasciato il club domenica scorsa nella decima posizione di Championship (la serie B inglese) a 24 punti di distanza dal primo posto.



