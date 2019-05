© foto di Giacomo Falsini

"We go again". Marcelo Bielsa ha rinnovato con il Leeds United. Il Loco è stato confermato sulla panchina del club britannico, con il proprietario Andrea Radrizzani che ha esercitato l'opzione per tenere Bielsa per la seconda stagione. Per il tecnico sudamericano erano spuntate ipotesi anche in Italia come la Roma.