UFFICIALE: Leeds, via Heckingbottom. "Vogliamo manager più esperto"

Il Leeds United, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'esonero del manager Paul Heckingbottom. La società ha ringraziato l'allenatore, motivando così la scelta: "Il nostro obiettivo è ingaggiare un tecnico di maggiore esperienza che ci aiuti a raggiungere gli obiettivi prefissati".

📰 | Leeds United can confirm that Paul Heckingbottom has left his role as Head Coach

— Leeds United (@LUFC) 1 giugno 2018