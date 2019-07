UFFICIALE: Leganes, dal Malaga arriva Roberto Rosales

© foto di J.M.Colomo

Roberto Rosales è un nuovo giocatore del Leganes. La società iberica ha trovato un accordo con il Malaga per il trasferimento del calciatore venezuelano. Le parti hanno trovato un accordo per le prossime due stagioni, con un'opzione sulla terza. Giovedì il calciatore si unirà alla squadra per poter preparare il nuovo campionato.