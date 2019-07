UFFICIALE: Leganes, dal Watford arriva in prestito il terzino Navarro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ad un anno di distanza dal suo approdo in Inghilterra, il terzino 24enne Marc Navarro lascia la Premier League e torna a giocare in patria, nel Leganes. Il piccolo club di Liga ne ha infatti annunciato l'acquisizione a titolo definitivo, in prestito per la prossima stagione, dal Watford. Il giocatore si è unito oggi ai compagni in ritiro. Ecco l'annuncio dato sui social.