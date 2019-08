UFFICIALE: Leganes, il centrocampista Gumbau torna al Girona

© foto di J.M.Colomo

Ritorno al Girona per il centrocampista Gerard Gumbau. Il catalano, classe '94, torna infatti nella squadra in cui ha svolto la trafila del settore giovanile, prima di approdare alla squadra B del Barcellona ed in seguito al Leganes. Che nelle scorse ore l'ha ceduto a titolo definitivo proprio al Girona, nel frattempo retrocesso in seconda serie, con cui Gumbau ha firmato un contratto fino al 2022.