Rientrato in forza al Leganes dopo la stagione trascorsa in prestito al Malaga, per l'attaccante ivoriano Mamadou Koné, 27 anni, è pronta una nuova esperienza in Liga2, ancora una volta a titolo temporaneo. Ne ha infatti annunciato l'acquisizione in prestito, con diritto di riscatto, il Deportivo La Coruna. Ecco il tweet tramite cui è stato comunicata la buona conclusione della trattativa.