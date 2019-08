UFFICIALE: Leganes, l'argentino Facundo Garcia torna all'AEK Larnaca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno nell'AEK Larnaca, società che milita nel massimo campionato cipriota, per il giovane centrocampista Facundo Garcia, il cui cartellino è di proprietà del Leganes. Il club di Liga l'ha infatti girato ancora in prestito nel club di Cipro in cui l'argentino classe '99 ha già militato nel corso della passata stagione.