UFFICIALE: Leicester City, Wasilewski lascia il club a fine stagione

Il Leicester City ha comunicato ufficiale che Marcin Wasilewski lascerà il club a fine stagione. Dopo quattro anni vissuti al King Power Stadium il giocatore di 36 anni ha deciso di continuare a giocare ma in un altro club. Wasilewski ha collezionato 76 presenze con le Foxes.

We bid farewell to an outstanding Club servant tomorrow, as Marcin Wasilewski calls time on his spell with #lcfc: https://t.co/iim2UJ4xNG pic.twitter.com/XX8H5S14WH

— Leicester City (@LCFC) 20 maggio 2017