UFFICIALE: Leicester, ecco Jonny Evans. Pagata la clausola al WBA

Il Leicester ha annunciato tramite un comunicato l'acquisto del difensore Jonny Evans dal West Bromwich Albion. Il club ha pagato la clausola rescissoria da 3,5 milioni di sterline, che si è attivata al momento della retrocessione del WBA. Evans ha firmato per i prossimi tre anni.



