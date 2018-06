UFFICIALE: Leicester, Huth non rinnova: saluta uno degli eroi del titolo

Real Madrid, anche Tite per la panchina: "Ci sentiamo dopo il Mondiale"

Arsenal, addio per 9 giocatori: Mertesacker si ritira

Chelsea, la meteora nerazzurra Wallace non rinnova

Barcellona, Ramon Planes nuovo innesto in società

Rijeka, Valeri Bojinov rinnova per un altro anno

Crystal Palace, Cabaye non rinnova: cercato da Corvino

Manchester United, il West Ham rifiuta 60 milioni per Arnautovic

Croazia, vittoria in rimonta contro il Senegal: a segno Perisic

AZ, preso Savastano per stare senza pensieri

Liverpool, non solo Emre Can. Saluta anche Flanagan

Leicester, Huth non rinnova: saluta uno degli eroi del titolo

Partizan, preso l'attaccante ex Nacional Ricardo Gomes

Cinque giocatori lasciano il Leicester, visto che non hanno rinnovato il loro contratto con le Foxes. Addio per Robert Huth , difensore tedesco campione del Mondo ed uno degli artefici della storica vittoria della Premier League con Claudio Ranieri.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy