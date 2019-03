Attraverso i propri canali ufficiali, il Leicester ha annunciato la separazione con il direttore sportivo Eduardo Macià. L'ex dirigente della Fiorentina, arrivato nel settembre 2016, lascerà il club inglese a partire da domani, 15 marzo. Nel comunicato si legge che "nonostante abbia espresso il desiderio di cercare nuove sfide, ha mostrato una professionalità esemplare, assicurando che il club potesse pianificare adeguatamente le ultime due finestre di trasferimento".

Leicester City can confirm that Eduardo Macià will be leaving his position as the Club’s Head of Recruitment on 15 March.

— Leicester City (@LCFC) 14 marzo 2019