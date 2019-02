© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime ore di mercato di tanti piccoli colpi in Inghilterra. Anche in uscita. Il Leicester, ad esempio, ha salutato Andy King (30), ma solo per il momento. Il centrocampista è stato prestato al Derby County in Championship fino al termine della stagione. Operazione ufficializzata resa nota dopo lo scadere del mercato inglese, previsto per le 23.59 di ieri.