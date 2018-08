UFFICIALE: Leicester, maxi-rinnovo per Ndidi. Ha firmato fino al 2024

Il Leicester ha comunicato tramite i propri canali ufficiali il prolungamento di contratto del proprio centrocampista Wilfred Ndidi. Il 21enne nigeriano ha rinnovato ed esteso l'accordo con le Foxes fino al giugno 2024, allungando così di altri sei anni la collaborazione. Ecco il tweet che ne dava l'annuncio:

#lcfc is delighted to confirm that @Ndidi25 has signed a new 6️⃣-year contract at King Power Stadium! 🙌#Ndidi2024 ➡️ https://t.co/0BUGeYlQYQ pic.twitter.com/cBG65PSaCE

— Leicester City (@LCFC) 19 agosto 2018