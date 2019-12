UFFICIALE: Leicester, Rodgers ha rinnovato. Respinto l'assalto dell'Arsenal

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, adesso è arrivata anche l'ufficialità: il Leicester ha rinnovato il contratto di mister Brendan Rodgers. Il tecnico nordirlandese, che ha trascinato le Foxes al secondo posto in classifica, ha firmato un nuovo contratto fino al 2025 rispendendo così al mittente le avances dell'Arsenal per il dopo-Emery. Questo l'annuncio del suo club su Twitter:

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract! 📝

— Leicester City (@LCFC) December 6, 2019