Il Leicester prepara la festa d'addio per due grandi protagonisti della storica Premier conquistata con Claudio Ranieri. Danny Simpson e Shinji Okazaki, infatti, lasceranno le Foxes a fine stagione e il club ha invitato tutti i tifosi alla loro gara d'addio il 12 maggio, contro il Chelsea di Maurizio Sarri.

Punti di forza - Simpson è arrivato nel 2014 dal QPR e ha disputato 131 partite con il Leicester, quattro in meno di Okazaki, che invece approdò in Inghilterra nella stagione successiva, prelevato dal Mainz. Il terzino e l'attaccante, sottolinea il sito ufficiale del club, hanno giocato un ruolo fondamentale nella conquista del titolo e hanno contribuito alla crescita della società, sul campo e fuori.

Supporters are invited to celebrate two distinguished #lcfc careers on Sunday 12 May as the Football Club bids farewell to title-winning duo @DannySimpson and @OkazakiOfficial 👏

— Leicester City (@LCFC) 8 maggio 2019