Il Leixoes ha annunciato sui propri profili ufficiali l’arrivo a titolo definitivo di Gaston Camara, attaccante classe ‘96 recentemente svincolatosi dall'Inter, che ha firmato un contratto fino al 2020. Per il guineano ex di Brescia, Modena e Bari, si tratta della seconda esperienza in Portogallo dopo quella col Gil Vicente nel 2017-18.