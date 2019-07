UFFICIALE: Levante, acquistato Borja Mayoral dal Real Madrid

© foto di J.M.Colomo

Borja Mayoral è un nuovo calciatore del Levante. Il club spagnolo ha trovato un accordo con il Real Madrid per il prestito. Il giocatore classe 1997 ha collezionato 29 presenze in Liga, mettendo a segno 3 reti proprio con la maglia dei granotes. Il prestito è stato rinnovato per un’altra stagione, non è escluso un riscatto nella prossima sessione estiva di mercato.