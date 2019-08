Pronta la prima esperienza lontano dalla Spagna per Jose Manuel Rodriguez Benito, meglio noto come Chema nel mondo del calcio. Ufficiale infatti il passaggio del difensore spagnolo classe '92 dal Levante al Nottingham Forest, squadra di Championship - seconda serie inglese - in cui giocherà fino al 30 giugno prossimo. Di seguito il tweet con cui è stato annunciato l'affare.

👋 Welcome Chema!

Read the full story as Chema puts pen to paper on a two-year contract at The City Ground after signing from @LevanteUD. https://t.co/bPJOfDsON9

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 8, 2019