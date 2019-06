UFFICIALE: Levante, dal Betis arriva Sergio León

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Levante ha ufficializzato l'ingaggio di Sergio León, attaccante in arrivo dal Betis. Classe 1989, nella stagione appena terminata ha collezionato 16 presenze in Liga, senza segnare. Lo spagnolo è stato protagonista in Copa del Rey, con tre gol messi a segno. Ecco il tweet ufficiale da parte del club iberico: