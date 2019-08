UFFICIALE: Levante, dall’Espanyol arriva Oscar Duarte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Duarte è un nuovo giocatore del Levante. Il difensore della Costa Rica, come riportato dai canali ufficiali del club, ha trovato un accordo triennale fino al 2021, con la possibilità di rinnovo per un’ulteriore stagione. In Liga, dopo aver vestito anche la maglia dell'Espanyol, ha collezionato 51 presenze, con un solo gol messo a segno.