UFFICIALE: Levante, il laterale Luna va in prestito al Rayo Vallecano

Nelle scorse ore si è consumato un addio dalla rosa del Levante, anche se solamente a titolo temporaneo. Parliamo del terzino sinistro Antonio Luna, classe '91 che nella prossima stagione militerà in prestito in forza al Rayo Vallecano, squadra di Madrid che lo scorso anno è retrocessa in Liga2.