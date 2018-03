UFFICIALE: Levante, Paco Lopez è il nuovo allenatore

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Levante ha annunciato il nuovo allenatore Paco López. 50 anni, arriva dalla squadra B del club valenciano e resterà in sella fino al termine della stagione. Prende il posto di Juan Ramón López Muñiz, esonerato nella giornata di ieri. Quando mancano 11 partite il Levante si trova in quartultima posizione, con un punto in più del Las Palmas terzultimo.