UFFICIALE: Levante, preso l'attaccante albanese Sadiku

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Levante comunica l'acquisto dell'attaccante albanese Armando Sadiku dal Legia Varsavia. Trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 2020.

Armando Sadiku 🇦🇱 se convierte en nuevo jugador del #LevanteUD. El jugador albanés procede del @LegiaWarszawa!!

Armando Sadiku is a new player of #LevanteUD. The Albanian player comes from Legia Warsaw!!https://t.co/s8y9e66Wfc pic.twitter.com/djH7sOoU6S

— Levante UD (@LevanteUD) 31 gennaio 2018