UFFICIALE: Levante, rinnova il terzino Moore

© foto di Alterphotos/Image Sport

Shaq Moore (21) ha firmato il rinnovo col Levante fino al giugno 2020, con opzione di estendere il contratto fino al 2022. Il secondo club di Valencia, attraverso il proprio sito, fa sapere che il terzino destro nato negli Stati Uniti ha deciso di restare almeno altri tre anni tra le file dei granotes. In questa stagione, Moore ha collezionato quattro presenze in Liga e una in Copa del Rey.