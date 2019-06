UFFICIALE: Lille, arriva Timothy Weah: al PSG 10 mln e 10% su rivendita

Colpo per presente e futuro in casa Lille. Timothy Weah (19), che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Celtic in Scozia, torna in Francia, ma va via dal PSG. Il Lille ha annunciato il suo acquisto per circa 10 milioni di euro. Il figlio della leggenda George Weah resta in Ligue 1 e i parigini si sono garantiti anche il 10% sull'eventuale futura rivendita dell'attaccante.