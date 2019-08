UFFICIALE: Lille, Benzia ancora in prestito: passa all'Olympiacos

© foto di Andrea Losapio

Yassine Benzia (24) lascia il Lille e vola in Grecia. Come annunciato dal club francese tramite i propri canali ufficiali, infatti, il giocatore reduce dal prestito al Fenerbahce vivrà un'altra avventura lontano dalla Ligue 1: il centrocampista offensivo pass ain prestito per una stagione all'Olympiacos, che s'è riservato anche il diritto di riscatto.