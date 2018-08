UFFICIALE: Lille, El Ghazi dice addio e passa all'Aston Villa

È il caso del momento. DAZN funziona o no? Perché è in ritardo rispetto allo svolgimento delle partite? Perché a volte addirittura si blocca? TuttoMercatoWeb ha interpellato l’ingegnere Giuseppe Salemi, esperto del settore e appassionato di calcio, che ha provato a fare chiarezza....

ESCLUSIVA TMW - Ing.Salemi: “Tutto su DAZN, ecco come risolvere i problemi”

Bayern Monaco, Lewandowski rivela: "Mi attaccavano e volevo andar via"

Yerry Mina all'Everton, le cifre dell'affare: per il Barça recompra a 60 mln

Bacca: "Villarreal è come una famiglia, orgoglioso di farne parte"

Glasgow Rangers, ecco Lafferty. Per lui un biennale

Marsiglia, il presidente su Balotelli: "I nostri interessi non erano allineati"

PSG, Draxler out dai convocati: si inserisce il Siviglia

Alaves, colpo in attacco. C'è l'argentino Calleri

Real Madrid, per il Mirror la tentazione Hazard non è ancora svanita

PSG, Essende in prestito all'Eupen di Makelele

Julio Tavares e il Dijon: il capocannoniere che non t'aspetti in Ligue 1

Emery contro Pellegrini: fuori l'ultima, dopo un inizio shock per entrambi

Porto, Marega non lascia e raddoppia: reintegrato dopo il mancato addio

Olanda, i convocati per le amichevoli: c'è Kluivert, ultima per Sneijder

Nuova avventura a Gibilterra per Novello. Firma con il Glacis United

Ince attacca lo United: "Non all'altezza di City e Liverpool, è una barzelletta"

Real Madrid, Lunin in partenza: quasi fatta per il prestito al Leganes

Anwar El Ghazi è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. 44 partite e 6 gol con la maglia del Lille, dove è arrivato dall'Ajax nel gennaio del 2017, il giocatore passa ai Villans in prestito con diritto d'acquisto.

