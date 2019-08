© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso è ufficiale: Renato Sanches lascia il Bayern Monaco, e lo fa a titolo definitivo. Dopo un'avventura da dimenticare in Baviera, il portoghese classe '97, forse schiacciato dalle eccessive aspettative sul suo conto, prova a rilanciarsi in un altro campionato, quello francese. Il Lille ne ha infatti comunicato l'acquisizione e la firma sul contratto per le prossime quattro stagioni, annunciando il buon esito dell'operazione mediante i propri profili ufficiali di comunicazione. Nessuna cifra pubblicata, c'è curiosità per capire a quanto ammonti, qualora ci fosse, la minusvalenza.