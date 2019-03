UFFICIALE: Lipsia, preso Candido. Il 'nuovo Marcelo' arriva dal Palmeiras

Nuovo colpo in prospettiva per il Lipsia. Il club tedesco, tramite i propri canali social, ha infatti annunciato l'arrivo del 18enne brasiliano Luan Candido dal Palmeiras. Il giocatore, considerato un 'nuovo Marcelo' in patria, ha firmato con i tedeschi fino al giugno 2023.

❗ DONE DEAL ❗

RB Leipzig are delighted to announce the signing of Luan Cândido from @Palmeiras. 🇧🇷

The 18-year-old defender will join us in the summer and has signed a contract with the club until 2023. ✍️

See you soon, Luan! 👋

🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/YNzHfgcMlG

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 28 marzo 2019