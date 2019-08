UFFICIALE: Liverpool, Adrian sarà il sostituto di Mignolet

Adrian è un nuovo giocatore del Liverpool. Il portiere spagnolo, svincolatosi dal West Ham, ha trovato l'accordo per potersi accasare con i Reds. Portiere esperto cresciuto nel Betis, in Premier League ha collezionato ben 125 presenze. Ecco il comunicato ufficiale:

Welcome to the Reds, Adrian! 🔴🔴🔴 #LFC pic.twitter.com/bAc2UNtTKI

— Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019