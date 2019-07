UFFICIALE: Liverpool. Allan Rodrigues resta al Fluminense

Il centrocampista brasiliano di proprietà del Liverpool Allan Rodrigues de Souza, prolunga la propria permanenza alla Fluminense fino al prossimo dicembre. A comunicarlo è il sito ufficiale dei Reds.

Allan Rodrigues de Souza has extended his loan deal at @FluminenseFC until December 31.https://t.co/mfrCE3vsMW

— Liverpool FC (@LFC) 1 luglio 2019