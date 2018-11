UFFICIALE: Liverpool, blindato il baby-talento Liam Coyle

Il Liverpool blinda il suo baby-talento Liam Coyle. Il centrocampista classe '99, protagonista con l'Under 23 dei Reds, ha firmato infatti un nuovo accordo pluriennale. Questo l'annuncio del club inglese su Twitter:

Academy midfielder Liam Coyle has signed a new contract with the club. ✍🔴https://t.co/byeOeoUoq0

— Liverpool FC (@LFC) 2 novembre 2018