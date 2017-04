UFFICIALE: Liverpool, Gerrard sarà il tecnico dell'U18 dei Reds

Tramite il proprio profilo Twitter, il Liverpool ha reso noto che lo storico ex centrocampista dei Reds Steven Gerrard dal prossimo campionato sarà il tecnico della squadra Under 18.

This summer, we’ll have a new U18s manager…

Steven Gerrard.

Steven Gerrard.

