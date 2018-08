UFFICIALE: Liverpool, Karius ceduto al Besiktas: prestito biennale

Il Liverpool ha ufficializzato la cessione di Loris Karius al Besiktas. Il chiacchierato portiere infatti è stato ceduto alla squadra turca con un prestito biennale fino al 2020.

Everybody at #LFC wishes @LorisKarius the best of luck during his loan spell. 🙌https://t.co/TNB7Rt2SJX

— Liverpool FC (@LFC) 25 agosto 2018