Nathaniel Phillips rientra subito al Liverpool. Il difensore classe 1997, come annuncia il sito ufficiale dei Reds, ha visto chiudersi anticipatamente il suo prestito annuale allo Stoccarda. L'inglese, che quest'anno aveva collezionato finora 11 presenze col club tedesco, sarà così a disposizione di mister Klopp per il prosieguo della stagione. Questo l'annuncio:

We have reached an agreement with Stuttgart for Nat Phillips to return from his loan spell in January.

Phillips will return at the beginning of next month and be eligible for Reds matches, starting with the FA Cup tie against Everton.

— Liverpool FC (@LFC) December 27, 2019