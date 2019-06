Sepp van den Berg è un nuovo giocatore del Liverpool. I reds hanno trovato l'accordo con il calciatore 17enne del PEC Zwolle, il primo luglio verrà ufficializzato. Molto probabilmente il calciatore si unirà alla squadra riserve, ecco il tweet ufficiale da parte della società:

Welcome to Liverpool FC, Sepp 🙌 #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg 🔴 https://t.co/Mf8uphGrAY

— Liverpool FC (@LFC) 27 giugno 2019