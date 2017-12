UFFICIALE: Liverpool, preso Van Dijk: i Saints annunciano cifra record

Il Liverpool ha trovato l'accordo con il Southampton per l'acquisto del difensore Virgil Van Dijk. Il sito dei Saints ha confermato che sarà un trasferimento record per quanto riguarda un difensore. Ecco la prima foto del giocatore che posa con la maglia dei Reds:

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.

Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU

— Liverpool FC (@LFC) 27 dicembre 2017