UFFICIALE: Liverpool, primo contratto da professionista per Clarkson

Leighton Clarkson ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista inglese, classe 2001, è stato blindato dal Liverpool per molti anni a venire, come riporta il sito ufficiale dei Reds.

Leighton Clarkson has signed his first professional contract with the Reds 🙌 https://t.co/QcRmuMufqo

— Liverpool FC (@LFC) 22 luglio 2019