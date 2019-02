Primo contratto da professionista per Rhys Williams. Come annuncia il sito ufficiale, il Liverpool ha deciso infatti di blindare il difensore classe 2001. Williams è attualmente tra i prospetti più interessanti dell'Academy dei Reds.

✍🔴 We're delighted to announce Rhys Williams has signed his first professional contract with the Reds! 🙌https://t.co/zraX3ECf4p

— Liverpool FC (@LFC) 26 febbraio 2019