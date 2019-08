Il centrocampista del Liverpool, Harry Wilson (classe 1997), ha superato le visite mediche con il Bournemouth, che ha annunciato di averlo acquistato in prestito per una stagione. Il 22enne è il quinto colpo del club, dopo Lloyd Kelly, Jack Stacey, Philip Billing e Arnaut Danjuma.

Harry's here 😍

We're delighted to confirm @harrywilson_ will be on loan with us for the new season 🤝#afcb 🍒https://t.co/MevyNwJHhd

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 6, 2019