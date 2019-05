UFFICIALE: Lorient, l'ex nazionale francese Landreau non è più l'allenatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mickael Landreau non è più l'allenatore del Lorient, club di Ligue 2, malgrado un contratto di quattro anni. Risolto, in maniera consensuale, come la società francese ha comunicato tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L'ex portiere della nazionale francese, dunque, vive a 40 anni il suo primo esonero tra i professionisti.