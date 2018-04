UFFICIALE: Losanna, esonerato l'allenatore Celestini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimo in classifica nel campionato svizzero, il Losanna ha annunciato l'esonero dell'allenatore Fabio Celestini, arrivato nel 2015 in sostituzione dell'ex attaccante del Milan Marco Simone. Celestini, 42 anni, ex centrocampista dell'Olympique Marsiglia, ha pagato la sconfitta casalinga di giovedì sera contro il Lucerna (0-1). A sei giornate dalla fine del campionato, il Losanna è decimo a pari punti con il Sion ma ultimo per peggior differenza reti.