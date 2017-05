UFFICIALE: Lucerna, Meyer sarà il nuovo direttore sportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lucerna ha annunciato sul proprio sito la nomina di Remo Meyer, ex difensore fra le altre di Monaco 1860 e Red Bull Salisburgo, come nuovo direttore sportivo a partire da fine stagione. Per Meyer si tratta di un ritorno a Lucerna dove ha militato dal 1997 al 2000 anche se questa volta siederà dietro una scrivania e non vestirà i panni del calciatore.