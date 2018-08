UFFICIALE: Lugano, Ceesay ceduto allo Zurigo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’FC Lugano comunica la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Assan Ceesay all’FC Zurigo. L’attaccante gambiano, tornato a Lugano all’inizio di questa stagione dopo la parentesi in prestito all’FC Chiasso, ha collezionato in questo scorcio di annata 6 presenze, andando in rete in 4 occasioni. Il club ringrazia Assan per la professionalità dimostrata e gli augura ogni bene per il suo futuro.