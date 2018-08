UFFICIALE: Lugano, presi Macek dalla Juve e Cavagnera dal Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppio arrivo dall'Italia per il Lugano. Ecco il comunicato del club svizzero che annuncia gli innesti di Roman Macek dalla Juventus e di Alexandro Cavagnera dal Milan:

"L’FC Lugano annuncia l’arrivo in prestito dalla Juventus del ceco Roman Macek. Il ventunenne centrocampista, nato a Zlin il 18 aprile 1997, è da anni nel giro delle giovanili della Juventus ed ha preso parte a tutte le selezioni giovanili della nazionale ceca.

Macek ha collezionato 36 partite nel campionato Primavera, 25 presenze in Serie B con Bari e Cremonese, mentre con le giovanili della Juventus ha preso parte anche a 16 partite di UEFA Youth League. Il ragazzo, che arriva in prestito fino al 30 giugno 2019, si trova in questo momento con la selezione ceca U21 di cui occupa stabilmente il posto da titolare.

Allo stesso momento, l’FC Lugano annuncia l’arrivo in prestito fino al 30 giugno 2019 di Alexandro Cavagnera, talentuoso giocatore classe 1998 di proprietà del Milan. Il ragazzo è nato in Belgio ed ha militato a lungo nelle giovanili dello Standard di Liegi prima di passare ai rossoneri".