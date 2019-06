UFFICIALE: Lutto Reyes, rimandata la giornata di Segunda Division

A causa della tragica scomparsa di José Antonio Reyes, grande ex di Real Madrid e Siviglia tra le altre, attualmente però in forza all’Extremadura UD, la RFEF (Federazione Spagnola) ha deciso di rinviare completamente la quarantunesima giornata della Segunda Division, campionato nel quale milita la squadra della Perla di Utrera. Invece che domani, le sette partite in programma si giocheranno martedì.